Нацбанк может использовать эмиссию денег для обеспечения роста промпроизводства

Возможно более активное использование механизмов кредитной эмиссии (увеличение денежной массы страны - УНИАН) со стороны Национального банка для обеспечения роста промпроизводства, полагают аналитики «Украинского кредитно-рейтингового агентства» (UCRA).

«Мы не исключаем более активного использования механизмов кредитной эмиссии со стороны регулятора. В то же время, несмотря на определенное смягчение денежно-кредитной политики (учетная ставка и ставки рефинансирования с 10 июня понижены на 0,5 п.п.), использование денежной эмиссии с целью поддержания экономического роста является затруднительным в связи с повышением инфляционных и девальвационных рисков экономики, и требует надлежащего контроля за использованием денежных средств банками и реальным сектором», - говорится в сообщении.

Как отметили эксперты агентства, падение промышленного производства в январе-мае 2013 года свидетельствует об усилении негативных тенденций в реальном секторе. «В условиях ограниченного спроса на внешних товарных рынках (за 4 месяца 2013 года объем экспорта сократился на 0,9%), роль государственной (в т.ч. финансовой) поддержки стратегических отраслей будет лишь усиливаться, что частично компенсирует влияние внешних шоков», - говорится в сообщении.

В настоящее время, как отмечают аналитики, участие Национального банка в финансировании экономики остается ограниченным, что подтверждается низким показателем рефинансирования банков по всем инструментам за 5 месяцев текущего года в 14,5 млрд грн. Объем ОВГЗ на балансе НБУ за этот период вырос на 20% - до 126,9 млрд грн, в то время как денежная база выросла лишь на 1,3%, денежная масса - на 0,4%.

Как сообщал УНИАН, промпроизводство в Украине в мае сократилось по отношению к апрелю 2013 года на 5,6%, а по отношению к маю 2012 года - на 9,3%. При этом темпы падения промпроизводства за пять первых месяцев 2013 года ускорились до 5,2% с 4,2% за четыре месяца 2013 года.

По данным Госстата, в мае 2013 года к маю 2012 года рост зафиксирован только в добыче металлических руд – на 2,7% (по сравнению с апрелем рост составил 2,4%). Остальные отрасли показали спад, при этом наибольший спад объемов производства зафиксирован в машиностроении – на 18,1% (спад на 13,9% по сравнению с апрелем), в производстве химических веществ и химической продукции – на 16,2% (2,1% к апрелю), в текстильном производстве — на 14,2% (18,5% к апрелю), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки — на 12,7% (рост на 1,5% к апрелю), в добыче каменного и бурого угля — на 12,6% (спад на 7% к апрелю). В металлургическом производстве в мае текущего года по сравнению с маем прошлого года спад составил 11,2% (5,6% к апрелю), в распределении электроэнергии, газа и пара - 3,8% (11,6% к апрелю).