Миндоходов будет бороться с контрабандой в портах

Министерство доходов и сборов Украины совместно с Министерством инфраструктуры проведет инвентаризацию портов и грузов в морских портах на предмет контрабанды, а также проверит честность и чистоплотность собственных сотрудников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов со ссылкой на итоги министерской коллегии.

Как отметил в ходе коллегии министр Александр Клименко, контрабанда является одним из серьезных вызовов. «Достаточно большое количество неучтенных товаров ввозятся и вывозятся без уплаты таможенной пошлины. Мы занимаем в этом вопросе жесткую позицию – контрабанде не место на нашей границе», - цитирует Клименко пресс-служба.

По словам министра, высокие технологии будут противодействовать контрабандистам. «Да, мы не можем поставить инспектора возле каждого транзитного или импортного груза, и потому мы делаем ставку на ИТ-решения и дистанционный контроль», - подчеркнул Клименко.

Он сообщил, что с целью повышения эффективности борьбы с контрабандой, Миндоходов в рамках операции «Госграница-2013» начала спецоперацию «Тайный покупатель», цель которой – зафиксировать противоправные действия участников внешнеэкономической деятельности, а также должностных лиц таможенных и других государственный органов. Министр не исключил кадровых решений в случае, если противоправные действия со стороны чиновников все же будут иметь место.

«Никакая стратегия, никакие новые технологии не дадут ожидаемого эффекта, пока в наших рядах будут люди, готовые помогать налогоплательщикам уклоняться от уплаты налогов и сборов. Предупреждение фактов противоправных действий сотрудников - это персональная ответственность каждого руководителя», - отметил Клименко.

В этой связи действенным способом преодоления коррупции является уменьшение влияния человеческого фактора. «Мы должны не просто выявлять отдельные факты коррупции, но и ориентироваться на системное предупреждение этого явления. Единый возможный путь – ограничение влияния человеческого фактор, уменьшение случаев персонального принятия решений», - резюмировал Клименко.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Миндоходов заявлял, что Министерство доходов и сборов намерено усовершенствовать антикоррупционную практику на таможне в тесном сотрудничестве и при консультационной помощи Европейского банка реконструкции и развития. По словам Клименко, министерство активно работает над комплексной системой защиты прав бизнеса и инвесторов, которая позволила бы свести на нет любое административное давление, коррупционные риски и защитить права бизнеса и инвесторов.