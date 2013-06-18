Минфин привлек в госбюджет 476,545 млн грн на ОВГЗ-аукционе 18 июня

Министерство финансов Украины во вторник, 18 июня, привлекло в государственный бюджет 476,545 млн грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, в результате размещения облигаций в национальной валюте Минфин привлек 476,545 млн грн, удовлетворив все семь поданных заявок инвесторов на приобретение гособлигаций сроком обращения 133 дня с доходностью 7,75%.

Согласно информации Минфина, инвесторы не подали ни одной заявки на приобретение 5-летних госбумаг с номинальной доходностью 14,25% и номинальным объемом выпуска 806,750 млн грн, а также на приобретение 7-летних госбумаг с номинальной доходностью 14,30% и номинальным объемом выпуска 730,402 млн грн.

Как говорится в сообщении Минфина, по итогам проведенного аукциона объем привлеченных средств в государственный бюджет Украины составил 476,545 млн грн, при этом размер госдолга находится в пределах, определенных Бюджетным кодексом Украины и утвержденных Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Первого украинского международного банка», аналитики банка прогнозировали, что покупателями госбумаг на этом аукционе будут банки с государственной формой собственности. «Текущий интерес широкого круга участников рынка к коротким гривневым облигациям низок ввиду их сравнительно низкой доходности. В то же время, высокие риски и низкая ликвидность рынка сдерживают интерес к длинным бумагам, доходность по которым достаточно высока», - говорится в сообщении банка.

Как сообщал УНИАН, Минфин 11 июня на аукционе по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 1,541 млрд грн, 4 июня - 116,368 млн грн и 20,922 млн долл. В июне Минфин планирует провести еще один аукцион - 25 июня.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

По состоянию на 18 июня 2013 года, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 225,269 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 128,721 млрд грн, в собственности банков - 83,232 млрд грн, нерезидентов - 5,071 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 17 июня, в январе-июне в госбюджет поступило 72,792 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение и обслуживание госдолга за этот период составили 48,536 млрд грн.