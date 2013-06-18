Fitch подтвердило наивысший рейтинг Швейцарии

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Швейцарии на наивысшем уровне "ААА", а также краткосрочный рейтинг "F1+"со стабильным прогнозом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз агентства.

"Страна обладает продвинутой, диверсифицированной и богатой экономикой с низким уровнем инфляции и демонстрирует стабильность даже на фоне кризиса в еврозоне", - говорят аналитики Fitch.