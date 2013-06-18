Министерство финансов выплатило 39 млн долл. по еврооблигациям-2011

Министерство финансов Украины своевременно и в полном объеме осуществило выплату купонного дохода в размере 39,062 млн долл. по пятилетним облигациям внешнего государственного займа, выпущенным в 2011 года на сумму 1,25 млрд долл., говорится в сообщении Минфина, размещенном на сайте министерства.

Согласно сообщению, в 2011 году Украина выпустила ОВГЗ на сумму 1,25 млрд долл. с погашением в 2016 году. Заимствования осуществлялись по ставке 6,25 % годовых.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за апрель 2013 года выросла на 2,7% - до 69,235 млрд долл. С начала года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 7,4%. В гривневом эквиваленте долг в апреле вырос также на 2,7%, или на 14,541 млрд грн - до 553,393 млрд грн. Внешний долг правительства (прямой и гарантированный) в апреле текущего года вырос на 3,3% - до 39,163 млрд долл., внутренний (прямой и гарантированный) - вырос на 1,9%, до 30,072 млрд долл. По оперативным данным Госказначейства на 17 июня, в январе-июне в госбюджет поступило 72,792 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение и обслуживание госдолга за этот период составили 48,536 млрд грн. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).