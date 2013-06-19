Летом возможны всплески активности по платежным картам - эксперты

На протяжении лета возможны всплески транзакционной активности держателей платежных карт.

Как сообщается на сайте «Проминвестбанка», такого мнения придерживаются аналитики банка.

По оценкам аналитиков, традиционный для лета рост туристический активности может дополнить эффект от активного наращивания банками эмиссии платежных карт.

«Кроме того, с сентября этого года вступает в силу законодательное требование, обязующее потребителей проводить расчеты за все покупки на сумму, превышающую 150 000 грн, только в безналичной форме. Это придаст дополнительный импульс развитию расчетов при помощи пластиковых карт и увеличит объемы операций», - приводятся в сообщении слова директора департамента розничного бизнеса банка Андрея Карякина.

Как сообщал УНИАН, количество платежных карт, эмитированных украинскими банками в первом квартале, снизилось на 1 316 тыс. шт., до 68 510 тыс. шт., при этом количество активных карт (по которым проводятся транзакции) выросло на 239 тыс. шт. - до 33 345 тыс. шт.

Постановление Нацбанка об ограничении наличных расчетов между физическими лицами до 150 тыс. грн вступает в действие с 1 сентября.

Читайте также:

НБУ намерен модернизировать национальную систему платежей к 1 октября