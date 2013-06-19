Лидеры G8 договорились изменить налоговые системы для предотвращения вывода капитала в офшоры

Лидеры G8 договорились об изменениях национальных налоговых систем с тем, чтобы предотвратить широкомасштабное уклонение от уплаты налогов.

"Странам следует изменить правила, позволяющие компаниям выводить прибыль за рубеж в целях избежания уплаты налогов, а транснациональные корпорации должны отчитываться перед налоговыми органами о суммах и местах выплаты налогов", - говорится в итоговой декларации саммита "Большой восьмерки" в Лох-Эрне (Северная Ирландия), передает РИА "Новости".

"Компаниям следует знать, кто в действительности является их владельцами, а налоговые и правоохранительные органы должны иметь легкий доступ к этой информации", - говорится в документе.

Также стороны признали необходимость автоматического обмена налоговой информацией между налоговыми органами разных стран. Особое внимание в документе уделено проблемам сбора налогов в развивающихся странах. "Развивающимся странам следует иметь необходимую информацию и возможности для сбора налогов, которые им причитаются, а другие государства обязаны оказывать им помощь в этом", - говорится в декларации.

В документе также содержится рекомендация добывающим компаниям публиковать информацию о своих платежах правительствам, а последние, в свою очередь, должны раскрывать информацию о доходах, полученных от этих компаний.

G8 - международный клуб, объединяющий правительства Великобритании, Германии, Италии, Канады, России, США, Франции и Японии.

Напомним, Верховная Рада Украины, несмотря на заявления политиков и обещания власти, уже несколько раз провалила законопроекты о денонсации соглашения с Кипром об избежании двойного налогообложения.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины предлагает рассмотреть вопрос о введении в Украине налога на богатство и предметы роскоши, а также оптимизировать систему предоставления налоговых льгот.

Министерство доходов и сборов Украины посредством разработки законопроекта инициировало упразднение ряда налоговых льгот – в том числе по налогу на прибыль – для ряда отраслей, включая ТЭК. Целесообразность такого шага налоговики объяснили недостаточной эффективностью предоставленных финансовых преференций.

Читайте также:

Британские оффшорные зоны откроют информацию о вкладчиках

Путин признал, что Россия - среди лидеров по утечке средств в офшоры