Эксперт: рост ВВП по итогам года будет нулевым, падение промпроизводства - 2%

Рост валового внутреннего продукта по итогам года будет нулевым, а рост промышленного производства - «минус» 2%, сообщила в комментарии УНИАН главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан.

«Мы ухудшили наши прогнозы роста промышленного производства до -2,0% г/г на 2013 г. (с +2,5%) и +3,0% г/г на 2014 г. (с +6,2%). С учетом снижения прогнозов по промышленному производству и вероятного ухудшения динамики в смежных отраслях (в первую очередь, транспортных перевозках и оптовой торговле), мы снижаем наши прогнозы роста реального ВВП в 2013 г. и 2014 г. до 0% г/г (с +1,2%) и +1,5% (с +3,0%) соответственно», - отметила Белан.

Вместе с тем, она сообщила, что аналитики Dragon Capital ожидают,что темпы роста реального ВВП вернутся в плюсовую зону во второй половине 2013 года. «После снижения в первом квартале их восстановление, по всей видимости, ограничится эффектом базы сравнения», - подчеркнула эксперт.

Как сообщал УНИАН, в середине июня министр финансов Украины Юрий Колобов заявил, что в 2013 году рост ВВП Украины составит 1-1,5%. По уточненным на 10 июня данным, ВВП в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года (в постоянных ценах 2007 года), снизился на 1,1% (по данным апреля - 1,5%). Рост ВВП в первом квартале 2013 г., по сравнению с четвертым кварталом 2012 года, с учетом сезонного фактора составляет 0,6% (по данным апреля - 0,5%).

В 2012 году рост реального ВВП составил 0,2%, до 1408,9 млрд грн, при этом в четвертом квартале 2012 года спад ВВП составил 2,5%.

Рост реального ВВП Украины, при условии реализации Программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы, составит в 2013 году 2,5-3,4%.

Согласно госбюджету на текущий год, номинальный ВВП в 2013 г. должен составить 1,576 триллиона грн, рост ВВП - 3,4%.

Вместе с этим эксперты прогнозируют нулевой рост ВВП или не выше 1,5%. По версии Международного валютного фонда, ВВП Украины по итогам 2013 года составит 0%, по версии Всемирного банка – 1%, международной аудиторской компании «Эрнст энд Янг» - 1,1%, в то время как ЕБРР спрогнозировал падение ВВП на 0,5%.