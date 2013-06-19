Дефицит внешней торговли Японии в мае достиг 34-летнего максимума - 10,5 млрд долл.

Дефицит внешней торговли Японии в мае составил рекордные для этого месяца 993,9 миллиарда иен (10,46 миллиарда долларов).

Согласно данным Министерства финансов страны, импорт составил 6,76 триллиона иен (около 71 миллиарда долларов), это на 10% выше, чем в том же месяце прошлого года. Рост импорта был обеспечен за счет роста цен на нефть и сжиженный газ, потребности в котором резко возросли в Японии после аварии на АЭС "Фукусима-1" и остановки почти всех атомных реакторов в стране, передает РИА "Новости".

Несмотря на то, что экспорт по сравнению с маем предыдущего года вырос на 10,1%, его общий объем оказался меньше суммы импорта и составил 5,767 триллиона иен (около 61 миллиарда долларов).

Внешнеторговый баланс, который получается путем вычитания сумм импорта из экспорта, оказался в минусе за счет роста импорта, прежде всего, энергетического сырья, в сочетании с падением курса иены к основным мировым валютам. Это самый крупный дефицит внешней торговли для мая с 1979 года, когда стала вестись подобная статистика в ее нынешнем виде.

Как сообщал УНИАН, Банк Японии по итогам заседания 11 июня т.г. подтвердил намерение сохранить курс на увеличение денежной базы в пределах 60-70 триллионов иен (610-710 миллиардов долларов) ежегодно.

"Банк Японии продолжит курс на поддержку экономики для достижения целевого показателя инфляции 2%. Такой курс должен способствовать позитивным тенденциям в экономике и на финансовых рынках..., и преодолению дефляции, длившейся последние 15 лет", - говорится в материалах регулятора.

Между тем, дефицит внешней торговли Японии в апреле достиг рекордного значения для этого месяца - 879,93 миллиарда иен (около 8,6 миллиарда долларов). Одной из главных причин роста внешнеторгового дефицита стало удешевление иены к основным мировым валютам, что, в свою очередь, привело к увеличению затрат на закупки товаров за рубежом.

Дефицит внешней торговли Японии в 2012 году составил рекордные в истории страны 8,17 триллиона иен (около 84 миллиардов долларов), что стало самым крупным показателем с 1979 года.

Госдолг Японии к концу марта достиг рекордные 10,9 трлн долл.: на каждого японца по 84 тыс. долл.