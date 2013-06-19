Россия дала понять, что готова ослабить рубль ради восстановления экономики - СМИ

Россия дала понять, что готова ослабить рубль ради восстановления внутренней экономики, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, страна переживает самое резкое с 2009 года снижение темпов экономического развития, и Кремль ищет способы вновь оживить зависимую от нефти экономику.

Напомним, Международный валютный фонд понизил прогноз роста ВВП России в 2013 году до 2,5% с прогнозировавшихся в апреле 3,4%, а на 2014 год — до 3,25% с 3,8%. МВФ рекомендует РФ масштабные реформы в экономике, в частности, ужесточить денежно-кредитную политику для замедления инфляции.

Как пишет издание, подобный сценарий развития событий символизирует резкую перемену в судьбе российской экономики, которая в течение последних лет отвергала «закон тяготения», тогда как остальной мир выбирался из последствий глобального финансового кризиса.

Авторы статьи также отмечают, что Кремль опасается любых резких движений в области валютной политики. Однако в последние годы курс рубля не соответствовал инфляции, и это означает, что производить товары в России становится дороже, чем за границей. В результате, считает издание, российская продукция оказалась менее конкурентоспособной и внутри страны, и за ее пределами.