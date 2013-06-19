Россия до конца года погасит "советский" долг перед Финляндией, Чехией и Черногорией

Минфин России до конца 2013 года планирует погасить долги России по обязательствам СССР перед Финляндией, Чехией и Черногорией, говорится в заявлении ведомства.

В мае 2013 года Российская Федерация уже погасила долг перед Словацкой Республикой и Республикой Сербией по обязательствам СССР. Государственный внешний долг Российской Федерации перед Словакией составлял 1,7 млрд долларов, Сербией - 288,8 млн долларов. Россия гасила долги преимущественно поставками промышленной продукции российского производства и частично денежными средствами, передает ИТАР-ТАСС.

Как пишут российские СМИ, власти РФ не только аккуратно погашают старые советские долги но и регулярно списывают огромные суммы миллиардных кредитов для разных стран.

Год 2000. Списан 11-миллиардный долг Вьетнама.

Год 2003. Списание иракского долга в размере 12 миллиардов долларов.

Год 2007. Россия списывает Алжиру долг в размере 4,7 миллиарда долларов.

Год 2007. Списан 11-миллиардный долг Монголии.

Год 2007. Россия списывает Афганистану 11 миллиардов долларов долга.

Год 2008. Россия списывает долг в размере 4,6 миллиардов долларов Ливии.

Год 2010. Россия списывает Монголии долг в 168 миллионов долларов

Год 2012. Российская Федерация списывает целому ряду африканских стран долг в размере около 20 миллиардов долларов.

Год 2012. Россия списывает 11-миллиардный долг КНДР и 0,5 миллиарда долларов долга Киргизии

Год 2013. Проводится реструктуризация 30 миллиардного кубинского долга.

Если произвести суммирование для выявления общей цифры списания долгов со стороны России, то выходит, что списана и реструктурирована сумма, составляющая около 116 миллиардов долларов. При этом Россия за те же годы сама выплатила долгов на 124 млрд долл.