Решение ФРС США по процентной ставке может укрепить пару EUR/USD - эксперт

Основным событием для валютного рынка в среду, 19 июня, станет заседание ФРС США по процентной ставке и пресс-конференция главы регулятора Бена Бернанке - толчок для пары EUR/USD может дать информация о сворачивании программы дополнительного экономического стимулирования QE3, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, если же никаких намеков на скорое завершение QE не прозвучит, то ближайшей целью для EUR/USD станет 1,3450 и далее 1,3520.

Для GBP/USD решающей сегодня станет публикация отчета Банком Англии. Инвесторы ожидают информации о количестве голосов «за» и «против» изменения монетарной политики. Если хотя бы на одного сторонника дополнительного стимулирования экономики будет меньше, пара GBP/USD начнет расти. Целью в таком случае станет 1,5730.

Вчерашнее выступление представителей Японии подтвердило беспокойство по поводу резкого роста иены в течение последних недель. Несмотря на то, что USD/JPY еще не достигла критических минимумов, наблюдавшихся в конце прошлого года, столь резкая коррекция губительна для экономики. Если слова Бернанке вызовут новую волну распродаж и пара приблизится к уровню поддержки 92,00, возможно вмешательство монетарных властей с интервенцией.