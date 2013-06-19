Президент Кипра просит ЕС пересмотреть условия выделения помощи

Президент Кипра попросил лидеров еврозоны пересмотреть условия выделения помощи стране в размере 10 млрд евро, так как Кипр, скорее всего, не сможет их выполнить. Текущие условия наносят вред экономике страны и банковской системе даже больший, чем ожидалось, сообщают Вести.Ру.

Президент Кипра Никос Анастасиадис считает, что реструктуризация двух крупнейших банков страны была "реализована без тщательной подготовки" и уничтожила оборотные средства многих компаний, а требуемые меры беспрецедентного контроля за движение капитала вредят экономике, сообщает The Financial Times.

"Экономика загнана в глубокую рецессию, что приведет к дальнейшему росту безработицы и все более сложной финансово-бюджетной консолидации, - написал Анастасиадис лидерам ЕС и МВФ. - Я призываю вас рассмотреть возможности для того, чтобы определить жизнеспособную перспективу для Кипра и его народа".

Он попросил отказаться от реструктуризации и частичного слияния двух крупнейших банков, на которые приходится 80% банковского сектора Кипра.

Высокопоставленный чиновник еврозоны, непосредственно участвующий в переговорах, отметил, что министры финансов обсудят это письмо на заседании в четверг.

"По существу, он просит о полной отмене программы", - сказал он и добавил, что в неподготовленности к программе спасения частично виновно правительство Анастасиадиса, которое первоначально отклонило пакет спасательных мер.

Напомним, что для получения помощи от международных кредиторов властям Кипра пришлось согласиться с тем, что Bank of Cyprus должен провести реструктуризацию, в результате которой потери вкладчиков с размером вклада более 100 тыс. евро составят около 30%. Второй по размеру банк, Laiki, должен будет полностью закрыться, а потери будут компенсированы только владельцам вкладов размером менее 100 тыс. евро. Это уже повлекло за собой снижение рейтингов самих банков до дефолтного уровня и снижение рейтингов Кипра.