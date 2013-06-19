Азаров: в рамках конференции «Украина и партнеры» подписаны соглашения на 500 млн евро

В рамках проведения в Киеве бизнес-конференции «ABC: Ukraine & Partners» украинской стороной было подписано 11 соглашений на общую сумму около 500 млн евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил сегодня на заседании Кабинета министров.

«В рамках конференции состоялось подписание 11 соглашений с деловыми партнерами общей стоимостью около 500 млн евро», - сказал Азаров.

Он отметил, что соглашения подписаны в сфере сельского хозяйства, машиностроения, природопользования и сохранения биоресурсов, IT-технологий и инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, первая международная бизнес-конференция "АВС: Ukraine & Partners" проходила в Киеве 13-14 июня.

Целью конференции наряду с дальнейшим развитием диалога между властью и бизнесом является объединение усилий руководителей правительственных структур и лидеров бизнеса для поиска путей взаимоприемлемого сотрудничества и преодоления путей негативного влияния глобального экономического кризиса.

ABC: Ukraine & Partners – форум высокого уровня при участии членов правительства Украины, глав правительств, международных экономических организаций, министров стран–партнеров Украины, топ-менеджеров ведущих инвестиционных, финансово-банковских и бизнес-организаций, руководителей торгово-промышленных палат и ассоциаций.