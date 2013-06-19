Кабмин одобрил проект соглашения с Белизом об обмене налоговой информацией

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения между правительством Украины и правительством Белиза (Центральная Америка) об обмене информацией по налоговым вопросам, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства доходов и сборов Украины.

«После подписания соглашения мы получим возможность по запросу получать информацию по налоговым вопросам, в т.ч. по банковским операциям, счетам в банках Белиза. Это существенный шаг вперед в борьбе с неконтролируемым выводом в офшорные зоны прибыли, которая была сформирована в Украине, но с которой не были уплачены налоги в украинский бюджет », - цитирует пресс-служба министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.

Соглашение позволит осуществлять обмен информацией по обоснованным запросам компетентных органов обеих стран, в частности, по банковской информации и информации о владельцах компаний, агентах, номинальных владельцах и доверенных лицах, говорится в пресс-релизе.

По информации Миндоходов, запланировано подписание аналогичных соглашений с другими оффшорами, это Британские Виргинские острова, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент, Аруба и др.

«Мы должны активно включиться в глобальную борьбу с «эрозией» налоговой базы и переносом центра прибыли. И первый шаг в этом направлении, который нам необходимо сделать, - это имплементация национальных стандартов трансфертного ценообразования», - сказал Клименко.

Как сообщал УНИАН, 17 мая Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендовал парламентариям принять за основу законопроект о трансфертном ценообразовании.

Законопроект призван упразднить практику использования офшорных схем в торговых операциях. Объектом проверок и контроля станут операции совокупным объемом 50 млн грн в год.

Законопроект предполагает осуществление контроля за операциями как со стороны налоговых органов, так и со стороны собственно бизнеса, готовящего и подающего документацию по трансфертному ценообразованию с описанием сделки, контрагентов, анализом рисков и обоснованием выбора того или иного уровня цен. За непредоставление такой документации будет налагаться штраф в размере до 5% от суммы сделки.

7 июня в Брюсселе Европейская комиссия сообщила, что высоко оценивает инициативу Украины ввести контроль за трансфертным ценообразованием и готова углубить сотрудничество в сфере борьбы с налоговым мошенничеством и минимизацией налогов.