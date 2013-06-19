«ПриватБанк» увеличит капитал российского дочернего банка на 33%

Крупнейший в Украине банк по объему активов «ПриватБанк» до конца текущего года увеличит капитал своего российского дочернего банка «Москомприватбанк» на 33%, или на 1,5 млрд руб (эквивалент 598,32 млн грн), до 6,063 млрд рублей (эквивалент 2,418 млрд грн).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба банка.

Согласно сообщению, пополнение собственного капитала позволит «ПриватБанку» в России расширить долю на рынке банковских услуг и возможности по кредитованию населения и малого бизнеса.

«Инвестирование в российский банковский рынок является стратегически важным для развития банковской группы «ПриватБанк». Плановое повышение уставного капитала нашего российского банка позволит не только обеспечить запас достаточности капитала и собственных средств, но и возможность активного развития банка», - цитирует пресс-служба председателя правления «Москомприватбанка» Дмитрия Барбаянова.

Также сообщается, что в текущем году банк продолжит внедрение на рынке своих уникальных технологий, которые позволяют клиентам получать современное банковское обслуживание без посещения офисов банка - через Интернет, мобильные банковские приложения и круглосуточные терминалы самообслуживания.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком Украины по объему активов.

На 1 апреля 2013 года активы банка составляли 174,93 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 121,02 млрд грн, обязательства – 155,97 млрд грн, средства клиентов – 108,5 млрд грн, собственный капитал – 18,96 млрд грн, уставный капитал – 14,9 млрд грн.

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 624,23 млн грн.

Основными владельцами банка являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владеющие по 33,7991% акций банка, а также компания Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99% акций банка), владельцами которой также являются Коломойский и Боголюбов (по 50%).

Международная банковская группа “ПриватБанк” обслуживает свыше 22 миллионов корпоративных и розничных клиентов в 12 странах мира, среди которых – Россия, Грузия, Латвия, Италия, Португалия, Китай, Великобритания, Кипр, Германия, Испания, Казахстан.