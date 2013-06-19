Состояние долларовых миллионеров мира увеличилось на 10%

Общее состояние долларовых миллионеров всего мира за 2012 год увеличилось на десять процентов до 46,2 триллиона долларов, передает Лента.Ру.

Об этом сообщается в World Wealth Report 2013. Годом ранее показатель сократился на 1,7 процента до 42 триллионов долларов.

Число миллионеров по всем мире выросло на 9,2 процента до 12 миллионов человек. На первом месте по количеству богачей оказалась Северная Америка, которая отодвинула на второе место прошлогоднего лидера — Азиатско-Тихоокеанский регион.

За прошлый год число миллионеров в Северной Америке увеличилось на 11,5 процента до 3,73 миллиона человек, тогда как в АТР этот же показатель вырос на 9,4 процента до 3,68 миллиона человек.

Северная Америка оказалась лидером в том числе в денежном выражении — общий объем состояния миллионеров в этом регионе составил 12,7 триллиона долларов. В АТР этот же показатель достиг 12 триллионов долларов.

Среди стран лидером по количеству миллионеров оказались США (3,7 миллиона богачей), Япония (1,9 миллиона человек) и Германия (миллион человек).

World Wealth Report готовится французской консалтинговой фирмой Capgemini и RBC Wealth Management — подразделением канадского банка Royal Bank of Canada. Capgemini входит в тройку крупнейших французских компаний в сфере ИТ-консалтинга. RBC Wealth Management управляет клиентскими средствами в размере 361 миллиарда долларов. Авторы рейтинга собирают данные об активах в 71 стране мира, на которую приходится 98 процентов глобального дохода.