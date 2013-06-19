Гривня на закрытии межбанка снизилась по отношению к доллару

В среду, 19 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились - до 8,1545/8,1595 грн/долл., к 12:00 - снова снизились - до 8,1570/8,1600 грн/долл., к закрытию - до 8,1590/8,1610 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро также снизились - до 10,9285/10,9370 грн/евро, к 12:00 – выросли - до 10,9210/10,9310 грн/евро, к закрытию торгов - снизились, до 10,9285/10,9370 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни выросли до 0,2534/0,2538 грн/рубль, к 12:00 - снизились до 0,2535/0,2539 грн/рубль, к закрытию — снова снизились, до 0,2537/0,2541 грн/долл.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,2285 (+0.1830).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3372/1,3374.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 18 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне - 8,1550/8,1580 грн/долл., по отношению к евро — на уровне 10,9025/10,9125 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2542/0,2546 грн/рубль.