Валовой внешний долг Украины вырос до 136,3 млрд долл.

Валовой внешний долг Украины на конец первого квартала 2013 года увеличился на 1,2 млрд долл. (0,9%) и составил 136,3 млрд. долл., что в свою очередь составляет 76,9% ВВП.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, размещенном на сайте ведомства.

«Рост объема внешнего долга на протяжении 1-го квартала был обусловлен улучшением доступа отечественных поставщиков на мировые рынки капитала в условиях их высокой ликвидности», - говорится в сообщении НБУ.

При этом внешний долг банковского сектора, по данным Нацбанка, в 1-м квартале не изменился и составляет 21,9 млрд долл. (12,3% ВВП).

«Внешние обязательства секторов общего государственного управления и органов денежно-кредитного регулирования уменьшились с начала года на 0,7 млрд долл. – до 31,5 млрд долл. Относительно ВВП этот долг сократился до 17,8% с 18,3%», - говорится в сообщении НБУ.

Внешний долг других секторов экономики в 1-м квартале увеличился на 1,6 млрд долл. – до 82,9 млрд долл. (46,8% ВВП).

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов Украины, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за март 2013 года выросла на 1,3%, с начала года - на 4,5% - до 67,416 млрд долл. США.

Госдолг Украины в апреле вырос на 2,7% - до 69,235 млрд долл.