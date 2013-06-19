Юридические лица уплатили 7,2 млн грн налога на недвижимость – Миндоходов

Налогоплательщики – юридические лица по состоянию на 1 июня перечислили 7,2 млн грн налога на недвижимость, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

Согласно сообщению, количество таких налогоплательщиков составило 5 321 организаций.

О количестве и объемах платежей физических лиц – плательщиков налога на недвижимость можно будет говорить после 1 июля, поскольку в настоящее время продолжается рассылка уведомлений о сумме налога, который подлежит уплате, и платежных реквизитах, разъяснили в Миндоходов.

«К тому же, если говорить о поступлениях в бюджет от физических лиц, то пока эти суммы небольшие и уплачены они налогоплательщиками самостоятельно, без уведомления подразделений Миндоходов», - уточнили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, налогообложение недвижимости, отличной от земельного участка, действует в Украине с 1 января 2013 года. Физические лица, не имеющие налоговых льгот, платят налог согласно квитанции, присланной налоговыми органами в срок не позднее 60 дней с момента получения квитанции. Налог на недвижимость выплачивается авансовым платежом на весь год. Квитанции по платежам Миндоходов рассылает с 15 апреля текущего года.

По оценке специалистов Министерства доходов и сборов Украины, средняя сумма платежа по налогу на недвижимость составит для квартир площадью более 120 кв. м – 300 грн, для домов площадью 250 кв. м – 800 грн.