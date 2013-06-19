ЕБРР готов финансировать Украину в гривне

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен предоставить Украине 25-30% от общего объема финансирования в гривне уже в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил директор департамента кредитования в местных валютах ЕБРР Андре Куусвек.

«В России около 30% от общего финансирования за последний год мы предоставляем в рублях. Я думаю, что 25-30% от объема финансирования в Украине мы могли бы предоставлять в гривне, финансирование начнется в этом году», - сказал Андре Куусвек. По его словам, финансовая структура, которая последние 10 лет строилась на потоке финансирования с запада, сломалась, и теперь необходимо найти новые модели.

«Это можно сделать только на основе развития рынка капитала «на месте». И поэтому необходимо найти способы финансирования в местных валютах. Сегодня есть уже 19 стран, получающих такое финансирование», - сказал представитель ЕБРР. «№172 для меня - самый приятный. Это номер резолюции НБУ, которая позволяет после многих лет работы финансировать в гривне. Сейчас наши юристы проверят, все ли наши комментарии включены в это постановление», - добавил он.

По словам представителя ЕБРР, обычно объемы финансирования проектов в Украине составляют порядка 1 млрд евро в год, но в настоящее время сложно точно спрогнозировать объемы финансирования в гривне, уровень ставок и способ финансирования.

«Сегодня мы можем осуществлять финансирование только через другие банки посредством рефинансирования. В других странах есть еще евробонды и свопы (операция, в которой заключение сделки о покупке (продаже) ценных бумаг, валюты сопровождается заключением контрсделки или сделки об обратной продаже (покупке) - УНИАН), но пока в Украине такие механизмы не доступны, так как нет законодательства о деривативах», - сообщил Андре Куусвек. По его словам, эксперты ЕБРР уже разработали соответствующий законопроект и зарегистрировали в Верховной Раде.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк намерен разрешить ЕБРР вести кредитование украинских предприятий в национальной валюте – гривне. Согласно постановлению НБУ №172 от 17 мая, которое вступит в силу с момента официальной публикации, ЕБРР имеет право использовать собственные корреспондентские счета в гривне для проведения операций в гривнях между ЕБРР и резидентами в рамках уставной деятельности ЕБРР в Украине.

В документе, в частности, разрешается вести гривневые операции по кредитным договорам, заемным договорам; операции по получению ЕБРР межбанковского кредита от уполномоченного банка и его погашения, включая проценты и неустойки; операции по международным договорам Украины; операции, связанные с иностранным инвестированием в Украину в рамках деятельности ЕБРР на основе решений Совета директоров ЕБРР.

Кроме того, ЕБРР разрешено осуществлять в гривне операции поручительства и другие операции, не противоречащие законодательству Украины; в случае необходимости получать межбанковский кредит в гривнях в целях поддержки текущей ликвидности, а также размещать гривневые депозиты в уполномоченном банке на установленный соответствующим договором срок.

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