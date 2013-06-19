Ослабление рубля происходит по воле рынка, заявляют в Кремле

Ослабление курса рубля происходит по воле рынка, а не властей России, заверил Кремль, включившись вслед за Центробанком в обсуждение озадачивших рынок слов главы Минфина о благоприятном влиянии девальвации на стагнирующую российскую экономику, сообщает Reuters.

"Колебания рубля могут безусловно иметь место. Потому что экономика волатильна, мировая экономика волатильна, российская экономика волатильна. Вместе с тем, говорить о девальвации как таковой было бы неверно", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава Минфина Антон Силуанов сказал на этой неделе, что видит возможность ослабления рубля, но рыночного, а не административного, и отметил, что слабый рубль может помочь казне и экономике в целом. И без того подешевевший рубль встретил слова министра очередным снижением, и уходящий глава Банка России Сергей Игнатьев в среду заверил, что министра не так поняли и никакой девальвации - намеренного единоразового снижения курса волею денежных властей - не было.

Пресс-секретарь Владимира Путина повторил тезисы министра и главы ЦБ о рыночном движении курса и последствиях ослабления рубля.

"Существуют абсолютно голые законы экономики. Ослабление местной валюты способствует активизации деятельности экспорто-ориентированных предприятий и производств, коих у нас большинство. В этом смысле помогает", - сказал Песков журналистам вечером в среду.

"Но опять же, говорить о каких-то резких скачках, какой-то решительной девальвации не приходится".