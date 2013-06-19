Ликвидируемый банк «Таврика» меняет местонахождение, сообщила УНИАН пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Согласно сообщению, банк заключил новый договор субаренды помещения в связи с завершением срока действия прежнего договора аренды помещения, в котором он находился.

С 17 июня банк будет находиться по адресу: ул. Пироговского, 19, корпус 8. При этом юридический адрес и адрес для корреспонденции остаются прежними: ул. Дмитриевская, 92-94.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов принял решение о начале процедуры ликвидации банка «Таврика» с 21 марта 2013 года на основании постановления Национального банка Украины от 20 марта №97 об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

1881 вкладчик банка «Таврика» не смогут получить возмещение своих средств через Фонд гарантирования в полном объеме. Вклады, возмещение которых не производится Фондом (средства свыше 200 тыс. грн, сберегательные сертификаты на предъявителя и вклады в банковских металлах, начисленные проценты по депозитам за период действия временной администрации – УНИАН), а также средства на счетах субъектов хозяйствования в банке будут возмещаться в соответствии с действующим законодательством как требования кредиторов за счет реализации активов банка, инвентаризация которых будет завершена в июне текущего года.

На 1 июня 2013 года вкладчики банка получили 97,7% (1,787 млрд грн) вкладов, подлежащих возмещению через фонд.