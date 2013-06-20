Меморандум c ЕЭК дает Украине возможность участвовать в ТС - Янукович

Подписание Меморандума об углублении взаимодействия между Украиной и Евразийской экономической комиссией дает возможность Украине участвовать в работе органов Таможенного союза и высказывать свою точку зрения.

Об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович во время встречи с руководством Верховной Рады и главами парламентских фракций, сообщает пресс-служба Президента Украины Виктора Януковича.

«Представитель нашего Правительства уже будет принимать участие в заседаниях этой комиссии и Президент будет участвовать в заседаниях Совета президентов», - подчеркнул Глава государства.

По словам Президента, товарооборот Украины со странами Таможенного союза составляет почти 63 миллиарда долларов. «Очень важно, чтобы мы имели этот инструмент, способствующий, как минимум, сохранению товарооборота между нашими странами», - отметил В.Янукович.

Во время встречи был обсужден широкий круг актуальных вопросов внутренней и внешней политики, а также экономическая ситуация в государстве.