Федеральная резервная система ухудшила прогноз развития экономики США

Федеральная резервная система США обновила экономический прогноз на 2013 год и ожидает роста ВВП на 2,3-2,6% против 2,3-2,8%, прогнозировавшихся в марте, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Инфляция в текущем году составит 0,8-1,2% (1,3-1,7% по прошлой оценке), уровень безработицы будет находиться в пределах 7,2-7,3% (7,3-7,5% согласно мартовскому прогнозу), передает ПРАЙМ.

В 2014 году ВВП увеличится на 3-3,5% (в марте ожидался диапазон 2,9-3,4%), инфляция составит 1,4-2% (1,5-2% в марте) уровень безработицы будет находиться в пределах 6,5-6,8%. Согласно предыдущему прогнозу, показатель ожидался в диапазоне 6,7-7%.

В долгосрочной перспективе ФРС прогнозирует рост американской экономики на 2,3-2,5%, уровень безработицы в пределах 5,2-6%, инфляцию на отметке 2%. Долгосрочные ожидания регулятор оставил без изменений.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта 2013 года в США началась процедура автоматического секвестра бюджета, к концу сентября все расходные статьи будут сокращены на 85 млрд долл.

Президент США Барак Обама заявил, что принудительное сокращение бюджетных расходов замедлит рост экономики США, как минимум, на 0,6% и нанесет по ней "сильный удар", отголоски которого будут ощущаться во всем мире.

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