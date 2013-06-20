На торгах четверга евро может укрепиться у отметки 1,3350 - эксперт

Важным фактором влияния на EUR/USD в четверг, 20 июня, станет индекс PMI в обрабатывающей промышленности Германии - последние экономические сигналы дают основания ожидать дальнейшего роста индикатора и, если показатель пересечет 50-пунктовую отметку, то пара EUR/USD может повыситься до 1,3350, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, в июле на пост главы Банка Англии придет канадец Марк Карни, от которого ждут мягкого настроя в отношении монетарной политики. Таким образом, если экономическая картина не будет давать оснований для дальнейшего оптимизма, то GBP/USD может утратить свои позиции. Сегодня для пары будет важный тест: публикация отчета по объемам розничных продаж. Последние данные свидетельствуют о высокой деловой активности, стабильности рынка труда и росте доходов населения. Все это может привести к резкому повышению потребительского спроса. Если показатель значительно превысит прогнозное значение, то GBP/USD может восстановиться выше отметки 1,55 с дальнейшей целью 1,5570.