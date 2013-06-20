Отток капитала из России в мае "оказался неожиданно большим"

Отток капитала из РФ в мае вырос примерно вдвое относительно апрельского показателя, сказал журналистам первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев, не назвав точных цифр, сообщает агентство Прайм.

"Примерно в два раза в мае по сравнению с апрелем. Тут надо начинать с того, почему в апреле снизился, а не почему в мае вырос. Ничего экстраординарного", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, каким может быть показатель по итогам года, Улюкаев сказал, что пока ЦБ официально не отменяет своего прогноза и не считает нужным его корректировать ежемесячно. "Мы в следующий раз, наверное, к этому вернемся при подготовке основных направлений (денежно-кредитной политики на 2014 год) и тогда скорректируем показатель на 2013 год", - сказал он.

Чистый отток капитала из РФ в мае оказался неожиданно большим, говорил в среду глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев.

Отток капитала из РФ в мае, по оценке Минэкономразвития, составил 8 миллиардов долларов, в апреле замедлился до 3,5-4 миллиарда долларов с 7,8 миллиарда долларов в марте.

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