На открытии межбанка гривня снизилась к доллару

В четверг, 20 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились - до 8,1585/8,1625 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли - до 10,8150/10,8225 грн/евро, по отношению к российскому рублю — также выросли, до 0,2493/0,2495 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3259/1,3261 (среда — 1,3401/1,3403).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в среду, 19 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились - до 8,1545/8,1595 грн/долл., к 12:00 - снова снизились - до 8,1570/8,1600 грн/долл., к закрытию - до 8,1590/8,1610 грн/долл.

На открытии торгов котировки гривни по отношению к евро также снизились - до 10,9285/10,9370 грн/евро, к 12:00 – выросли - до 10,9210/10,9310 грн/евро, к закрытию торгов - снизились, до 10,9285/10,9370 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни выросли до 0,2534/0,2538 грн/рубль, к 12:00 - снизились до 0,2535/0,2539 грн/рубль, к закрытию — снова снизились, до 0,2537/0,2541 грн/рубль.