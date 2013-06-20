Налоговая милиция столицы выявила незаконные заявки на возмещение НДС на 584 млн грн

Оперативники главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве с начала года выявили 53 факта подачи незаконных заявок на возмещение налога на добавленную стоимость на сумму 584 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления Миндоходов Киева.

Кроме того, в январе-мае налоговики выявили 482 правонарушения, из которых 80% составили попытки уклониться от уплаты налогов и обязательных платежей.

Общая сумма нанесенного таким образом ущерба составила 504 млн грн.

«По фактам уклонения от уплаты налогов, в частности, НДС, а также подачи безосновательных заявок на бюджетное возмещение налога начато 121 уголовное расследование», - сообщили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в 1 квартале 2013 года налоговая милиция Украины, которая согласно Указу Президента Украины подчиняется Министерству доходов и сборов, обеспечила 1,8 млрд грн поступлений в бюджет за счет детенизации экономики.

Объем возмещений налога на добавленную стоимость налогоплательщикам Киева в январе-апреле составил 1,809 млрд грн, из них 280 млн грн возмещены в автоматическом режиме.