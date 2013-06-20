Верховная Рада согласилась с Януковичем: Счетная палата будет контролировать поступления в бюджет

Верховная Рада предварительно одобрила проект закона "О внесении изменений в статью 98 Конституции Украины", внесенный Президентом Украины, которым предлагается предоставить право контролировать поступление средств в госбюджет и их использование Счетной палате Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 263 народных депутата, при необходимом минимуме в 226 голосов.

Проектом предлагается внести изменения в статью 98 Конституции Украины, изложив ее в такой редакции: «Контроль от имени Верховной Рады Украины над поступлением средств в государственный бюджет Украины и их использованием осуществляет Счетная палата. Организация, полномочия и порядок деятельности Счетной палаты определяются законом".

Законопроектом предусматривается вступление закона в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как отметил на заседании парламента заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики Сергей Дунаев (фракция Партии регионов), сегодня Основной Закон государства предусматривает осуществление Счетной палатой контроля лишь над использованием средств государственного бюджета Украины, оставляя вне контроля доходную часть бюджета, выполнение которой является неотъемлемой составляющей бюджетного процесса.

По его словам, осуществление контроля над выполнением государственного бюджета как по доходной, так и по расходной части является требованием основополагающих международных документов в сфере контроля государственных финансов, в частности, Лимской декларации руководящих принципов аудита государственных финансов (1977 г.), Мексиканской декларации независимости высших органов финансового контроля (2007 г.).

Дунаев сказал, что возложение на Счетную палату как на независимый орган полномочий относительно контроля за выполнением государственного бюджета Украины (как в части расходов, так и в части поступлений) сможет обеспечить право всего общества на получение полной, прозрачной и объективной информации о состоянии национальной экономики и государственных финансов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что по информации Счетной палаты, в частности, в 2009–2010 годах, СП проведено около 35 контрольно-аналитических мероприятий. За этот период аудиторами Счетной палаты выявлено разного рода нарушений и недостатков во время администрирования и взыскания доходов государственного бюджета на общую сумму 14,7 млрд грн (2009 г.) и 21,5 млрд грн (2010 г.)

Народный депутат Сергей Соболев заявил, что фракция “Батькивщина” проголосует за предварительное одобрение, для которого нужно 226 голосов, но не будет голосовать за данный законопроект в целом, где необходимо будет 300 голосов, если в Счетной палате не будут избраны легитимные руководящие органы.