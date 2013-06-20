Бюджетный комитет «превратился в клерка по обслуживанию «хотелок» - коммунистка Калетник

Бюджетный комитет Верховной Рады Украины «перестал быть открытым органам законодательной власти, а превратился в клерка по обслуживанию «хотелок», - заявляет первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, народный депутат от КПУ Оксана Калетник.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, в частности, она заявила, что в Бюджетном комитете создали механизм перераспределения денег в «ручном режиме». По словам депутата, перед началом заседания комитета в повестку дня включили вопрос о согласовании какого-либо перераспределения бюджетных денег не путем обсуждения и голосования, а в форме письма-согласования. С такой инициативой выступил председатель комитета Евгений Геллер.

«Теперь никто не будет обсуждать финансирование того или иного проекта в открытом режиме, задавать неудобные вопросы представителям министерств. Достаточно будет письма от председателя комитета, в котором будет написано, на что перераспределяют деньги. И это письмо потом будут передавать на визирование каждому депутату, которого найдут», - отметила депутат.

По ее словам, председатель комитета заверяет, что это делается только на отпускной период. «Но в самой повестке дня это письмо-согласование было заявлено на весь период работы седьмой сессии парламента», - подчеркнула Калетник.

Такие нововведения возмутили часть депутатов, поскольку подобного рода «нововведения» противоречат Конституции и законам Украины. В ни одном законодательном акте не существует норм, позволяющих без личного голосования депутатов принимать решения о перераспределении бюджетных средств. Так, в соответствии со статьей 44 Закона Украины «О комитетах», голосование на заседании комитета осуществляется членами комитета лично и открыто. В установленных законом случаях проводится тайное голосование путем подачи бюллетеней. Подсчет результатов во время открытого голосования осуществляется секретарем комитета, а в случае его отсутствия - определенным председателем на заседании членом комитета.

При всем этом председатель комитета настоял, чтобы вынести вопрос о письме-согласовании на голосование. «Регионалы», которые составляют сегодня в комитете большинство, инициативу поддержали.

«Таким образом, комитет перестал быть открытым органом законодательной власти, а превратился в клерка по обслуживанию «хотелок», - подчеркнула Калетник. – По сути, больше нет смысла в том, чтобы проводить заседания комитета, если все ключевые вопросы относительно распределения бюджетных средств можно решать кулуарно. Для этого достаточно собрать 19 подписей «лояльных» депутатов».