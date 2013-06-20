В Евросоюзе достигли компромисса по бюджету на 2014-2020 годы

Брюссель. Европейский парламент, Европейская комиссия и ирландское председательство в Евросоюзе достигли компромисса относительно бюджета ЕС на 2014-2020 годы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно сообщению, стороны договорились о гибких механизмах, которые дадут возможность эффективно использовать все имеющиеся средства. Кроме того, пакет договоренностей предусматривает обязательный пересмотр бюджета в 2016 году вместе с пересмотром собственных источников финансирования общеевропейской сметы.

При этом в ходе переговоров было решено предоставить больше финансирования Фонду солидарности, который предусматривает помощь странам-членам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, а также - предоставить деньги на Инициативу по трудоустройству молодежи.

Пакет договоренностей будет передан Совету ЕС и Европарламенту для утверждения.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля этого года Европейский совет достиг компромисса относительно проекта бюджета ЕС на 2014-2020 годы, и утвердил расходы в обязательствах на уровне в 960 млрд евро, в выплатах – на уровне в 908,4 млрд евро.

Европарламент заявил, что не будет голосовать за этот проект бюджета без обсуждения пакета ключевых вопросов, в том числе относительно возможности пересмотра бюджета, а также без утверждения изменений в бюджет 2013 года, которые бы покрыли все запланированные к выплате обязательства ЕС, после чего начали переговоры между сторонами.