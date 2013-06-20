Немецкий концерн Praktiker сворачивает свой бизнес в Украине. «До конца 2013 года мы хотим завершить наше украинское приключение», – заявил на собрании акционеров председатель правления компании Армин Бургер.

Как уточнил Forbes представитель концерна Гаральд Гюнтер, компания намерена продать магазины новому оператору, который продолжит управлять ими под своим брендом и сохранит существующий штат сотрудников. «Но мы также не можем исключить закрытие магазинов», – добавил он.

Закрытие гипермаркетов в Украине – часть глобальной стратегии Praktiker по сворачиванию неэффективных бизнесов на международных рынках. Вместе с Украиной в перечень таких стран попали Турция и Люксембург. В Люксембурге концерн ведет переговоры о продаже сети. В отношении турецкого Рraktiker в феврале 2013 года было начато дело о банкротстве. Убыток, который генерировал турецкий офис, Армин Бургер оценил в «десятки миллионов евро в год».

Украинские магазины были несравнимо меньшей обузой, но прибыли не генерировали: убыток за 2011 год «Практикер Украина» – 53,1 млн гривен, за первое полугодие 2012-го – 18,4 млн гривен.

В украинском офисе Praktiker решение не комментируют, ссылаясь на отсутствие полномочий. Как сообщил источник в компании на правах анонимности, на сегодня процесс закрытия магазинов не запущен. «Иначе вы бы увидели огромные скидки в магазинах, мы бы избавлялись от запасов», – говорит он.

По его словам, четырех гипермаркетов, которыми располагает украинский Praktiker (в Киеве, Львове, Николаеве и Макеевке), очень мало для операционной эффективности бизнеса. «Минимально необходимое количество магазинов, чтобы запустить рекламу, оправдать штат головного офиса в 60 человек – минимум семь», – сказал он.

«Вы же понимаете, что с такой небольшой сетью в такой большой стране невозможно получить доходный бизнес», – соглашается Гюнтер.

В 2007 году, выходя на украинский рынок, компания декларировала планы открыть 20 магазинов. «Помешал кризис», – объясняет Гюнтер.

Участники рынка называют другие причины неудачи в Украине. «Их главная ошибка – они начали развитие не с Киева, а Донецкого региона», – говорит представитель одной из крупнейших сетей строительных гипермаркетов в Украине.

Кому могут быть интересны магазины Praktiker? «У нас есть планы по расширению сети. Но это среднесрочная перспектива, точно не этот год», – сказал гендиректор «Новой Линии» Евгений Баранов.

Планы по расширению на украинском рынке декларирует и французский DIY-ритейлер Leroy Merlin. Финансовый директор компании Гжегож Васков на форуме Forbes «Успех в ритейле» заявил, что только в Киеве Leroy Merlin может открыть до 10 гипермаркетов (пока что работает один магазин, еще два – запускаются).