В столице за 5 месяцев изъяли из незаконного оборота товара на 65,5 млн грн

Сотрудники Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве в январе-мае текущего года изъяли из незаконного оборота товарно-материальных ценностей, в том числе подакцизных товаров, на общую сумму 65,5 млн грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Кроме того, прекращена деятельность трех незаконных производств горюче-смазочных материалов и алкогольных напитков», - отметили в управлении Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, сотрудники налоговой милиции Киева в рамках операции «Граница», стартовавшей в середине февраля, изъяли из оборота товарно-материальных ценностей на 55 млн грн и выявили 7 уголовно наказуемых нарушений при перемещении товаров через границу Украины.