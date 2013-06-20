«ПриватБанк» заплатит 50 тыс. грн за информацию о взломщиках киевских терминалов

Крупнейший в Украине банк по объему активов «ПриватБанк» объявил о выплате гарантированного вознаграждения за любую информацию, которая поможет задержать банду преступников, взламывающих терминалы самообслуживания банка в Киевской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

Согласно информации службы безопасности банка, 19 июня ночью было зафиксировано несколько попыток ограбления терминалов самообслуживания, установленных в торговых точках Ирпенского, Обуховского и Васильковского районов Киевской области. «Преступники, одетые в маскировочную одежду с повязками на лице, отключали охранную сигнализацию объектов торговли и с помощью механического инструмента взламывали входные двери. Получив таким образом доступ к терминалам банка, взломщики пытались вскрыть сейфовую часть терминала и завладеть денежными средствами. Несмотря на прибытие оперативной группы охраны в течение 5 минут, задержать преступников на месте не удалось», - говорится в сообщении банка.

Как сообщает пресс-служба, за любую информацию о личности грабителей, которая поможет быстрее их задержать, источнику информации будет выплачено вознаграждение в размере 50 тыс. грн, при этом гарантируется анонимность.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком Украины по объему активов.

На 1 апреля 2013 года активы банка составляли 174,93 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 121,02 млрд грн, обязательства – 155,97 млрд грн, средства клиентов – 108,5 млрд грн, собственный капитал – 18,96 млрд грн, уставный капитал – 14,9 млрд грн. В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 624,23 млн грн.

Основными владельцами банка являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владеющие по 33,7991% акций банка, а также компания Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99% акций банка), владельцами которой также являются Коломойский и Боголюбов (по 50%).