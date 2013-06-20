Золото подешевело до минимума за 2,5 года

Цена на золото в четверг установила новый минимум с осени 2010 года.

Спотовая цена драгоценного металла снизилась на 3,4% до 1304,75 долл. за унцию.

Цена на серебро также упала до рекордного за несколько лет минимума. Обвалом открылись в четверг европейские рынки, сообщает русская служба Би-би-си.

Аналитики связывают падение с прошедшим на этой неделе заседанием Федеральной резервной системы США, на котором решался вопрос о продолжении денежных вливаний в американскую экономику.

Поздно вечером в среду председатель ФРС Бен Бернанке заявил о готовности ведомства постепенно сворачивать меры про стимулированию экономики США, отметив, что она в достаточной мере восстановилась от кризиса.