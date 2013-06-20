ВР одобрила изменения в Налоговый кодекс относительно трансфертного ценообразования

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно трансфертного ценообразования)”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 279 из 392 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект дает определение трансфертного ценообразования, устанавливает механизмы налогового контроля над трансфертным ценообразованием, определяет операции, которые будут подлежать контролю, и методы определения цены в контролируемых операциях, а также предоставляет право крупным налогоплательщикам на предварительное взаимное согласование цен в контролируемых операциях с центральным органом государственной налоговой службы на определенный срок.

При этом налоговый контроль над трансфертным ценообразованием предусматривает применение центральным органом государственной налоговой службы системы мероприятий по установлению соответствия цен в операциях между связанными лицами уровню рыночных цен.

Налоговый контроль над трансфертным ценообразованием основывается на принципе “вытянутой руки” (Arm’s length principle) - международном стандарте, согласованном государствами-членами ОЭСР в качестве рекомендованного к использованию относительно установления трансфертных цен для налоговых потребностей.

Принцип “вытянутой руки” изложен в статье 9 Типовой налоговой конвенции ОЭСР и предусматривает увеличение налоговых обязательств связанных лиц до уровня налоговых обязательств несвязанных лиц при условии соответствия коммерческих и/или финансовых условий осуществленных ими операций.

Законопроектом предусмотрено, что контроль над трансфертным ценообразованием будет осуществляться при проведении операций, объем которых с каждым контрагентом составляет более 50 млн грн в год: между связанными лицами; между лицами, хотя бы одно из которых зарегистрировано в стране или территории, где ставка налога на прибыль (корпоративный налог) на 5 и более процентных пунктов меньше, чем в Украине.

Для контроля над трансфертным ценообразованием будут использоваться 5 методов со следующей приоритетностью их применения: сравнительной неконтролируемой цены (аналогов продажи); цены перепродажи; расходы плюс; чистой прибыли; распределения прибыли.

Налогоплательщики вместе с годовой декларацией налога на прибыль будут подавать отчет о проведенных ими на протяжении года контролируемых операциях.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что внедрение в Украине общепризнанных в мире механизмов контроля над определением цен в операциях между связанными лицами, в частности операциями с контрагентами, зарегистрированными в оффшорных зонах, будет способствовать реализации основных принципов налогового законодательства Украины и недопущению потерь доходов государственного бюджета Украины.

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