Рост кредитования в Украине возобновится во втором полугодии – эксперт

Снижение темпов роста кредитования в Украине в мае текущего года является временным явлением и рост возобновится уже во втором полугодии.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал глава правления «Укрсоцбанка» Борис Тимонькин.

«Это обычное явление для Украины, когда в первом полугодии погашение кредитов превышает их выдачу, нашей экономике нужно время на раскачку», – сказал банкир.

«В первом полугодии нам, банкирам, на работу можно не ходить», – пошутил он.

По словам Тимонькина, рост кредитования возобновится во втором полугодии, как по потребительскому кредитованию, так и в сфере кредитования бизнеса.

Как сообщал УНИАН, по информации НБУ, общий объем остатков банковских депозитов вырос на 0,6% в мае и на 6,5% – за январь-май текущего года, до 604,9 млрд грн. В то же время, общий объем остатков по кредитам в мае остался почти на уровне прошлого месяца, а за январь-май рост составил 1,9% - до 825 млрд грн.

Также по информации Нацбанка, в 2012 году украинские банки уменьшили объем предоставленных кредитов на 8,5%, или 9,99 млрд грн, – до 815,327 млрд грн.

Согласно прогнозам банкиров, рост объемов кредитования в Украине в 2013 году составит около 10%.