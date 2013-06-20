Янукович поручил СНБО проверить состояние дел по борьбе с коррупцией в стране

Президент Украины Виктор Янукович поручил Совету национальной безопасности и обороны проверить состояние дел по борьбе с коррупцией в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение глава государства дал по итогам заседания Совета регионов сегодня в Луганске.

В частности, СНБО должен создать соответствующую рабочую группу для этого с участием председателей областных государственных администраций и мэров городов, а также подготовить заседание по этому вопросу.

При этом Президент попросил: «Дайте телефон рабочей группы, пусть люди звонят, есть информация – увольняйте (коррупционеров)».

Также Янукович поручил первому заместителю главы Администрации Президента Ирине Акимовий проверить на местах государственные учреждения, которые были созданы лишь для того, чтобы «чиновники сидели». «Всевозможные там потребительские стандарты, различные архивные учреждения», - добавил глава государства.

Янукович также обратил внимание руководства правительства на неудовлетворительное финансирование бюджетов в регионах и дал поручение на 100% закрыть эти бюджеты и доложить об этом на следующем заседании Совета регионов.