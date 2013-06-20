Донецкая область стала рекордсменом по нарушениям при госзакупках

Государственная финансовая инспекция Украины, образованная на базе Главного контрольно-ревизионного управления, по состоянию на 17 июня предотвратила растрату бюджетных средств при проведении тендеров по государственным закупкам в объеме 845,6 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, объем растрат, предотвращенных благодаря отмене конкурсов, составил 292,1 млн грн. Объем растрат, которые удалось предупредить путем расторжения уже подписанных договоров, составил 553,5 млн грн.

«Наиболее значительными стали результаты работы финансовых инспекторов в Донецкой (316,3 млн грн, или 37% от общего объема предотвращенных растрат), в Днепропетровской (64,5 млн грн, или 7,6%), Луганской (57,5 млн грн, или 6,8%), Черкасской (44,7 млн грн, или 5,3%), Кировоградской (43,6 млн грн, или 5,2%), Херсонской (39,5 млн грн, или 4,7%) и Сумской (36 млн грн, или 4,3%) областях.

При этом в Госфининспекции отмечают, что в текущем году ведомство перешло на риск-ориентированный метод проведения проверок, делая акцент на качестве, а не количестве проверок. В частности, в январе-мае количество проверок сократилось до 2867 с 4813 за аналогичный период 2012 года.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году Госфининспекция предотвратила растраты при закупке товаров, работ и услуг за государственные средства на сумму 1,7 млрд грн.