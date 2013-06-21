Эксперты прогнозируют нулевой рост ВВП Украины в 2013 году

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2013 году будет нулевым в годовом выражении, полагают эксперты рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг".

В аналитическом обзоре, переданном УНИАН, эксперты агентства отмечают, что украинская экономика демонстрирует спад третий квартал подряд.

«Слабый внешний спрос и низкие капитальные инвестиции, очевидно, основные причины падения. Мы снижаем свой прогноз роста валового внутреннего продукта на 2013 год до 0% в годовом выражении (против прогнозируемого ранее роста на 1% - УНИАН)», - говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН, по уточненным данным Госстата, ВВП Украины в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года (в постоянных ценах 2007 года), снизился на 1,1%. В то же время, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года в первом квартале текущего года с учетом сезонного фактора рост ВВП составил 0,6%.

В 2012 году реальный ВВП вырос на 0,2% - до 1408,9 млрд грн, при этом в четвертом квартале 2012 года спад ВВП составил 2,5%.

Рост реального ВВП Украины в 2013 году, при условии реализации Программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы, составит 2,5-3,4%.

Согласно госбюджету на текущий год, номинальный ВВП в 2013 году должен составить 1,576 трлн грн, рост ВВП - 3,4%.

Министр финансов Украины Юрий Колобов в ходе международной конференции «ABC: Ukraine & Partners» сообщил, что с учетом текущей ситуации рост ВВП Украины в 2013 году составит 1-1,5%.

Международные эксперты прогнозируют нулевой рост ВВП или не выше 1,5%.

По версии Международного валютного фонда, ВВП Украины по итогам 2013 года составит 0%, по версии Всемирного банка – 1%, международной аудиторской компании «Эрнст энд Янг» - 1,1%, в то время как ЕБРР спрогнозировал падение ВВП на 0,5%.