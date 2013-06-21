Еврогруппа приняла решение выделить на прямую рекапитализацию банков 60 млрд евро

Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) на заседании 20 июня согласовал основные параметры прямой рекапитализации банков, предает Reuters.

Прямая рекапитализация банков (в обход правительства) будет проводиться на средства Механизма финстабильности (МФС).

Максимальный объем денег, который МФС может направить на помощь банкам зоны евро, составит порядка 60 миллиардов евро.

В случае необходимости, заметил глава Еврогруппы, эты сумма может быть увеличена.

Прямая рекапитализация банков должна заработать в 2014 году.

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