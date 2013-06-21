Зона свободной торговли с ЕС должна быть сформирована в течение 10 лет

Зона свободной торговли Украины с Европейским Союзом, создание которой предполагается в рамках выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС, должна быть полностью сформирована в течение 10 лет.

Об этом говорится в проекте Соглашения, рабочий вариант которого опубликован на сайте Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции.

«Стороны постепенно будут создавать зону свободной торговли в течение переходного периода в максимум 10 лет, начиная с момента вступления данного соглашения в силу», - говорится в проекте Соглашения.

При этом подразумевается, что стороны упраздняют действующие внешние таможенные пошлины или максимально сокращают их ставки, заранее обговорив эти показатели. Правда, дання норма не распространяется на пошлины, предусмотренные в рамках защиты внутренней торговли.

Вместе с тем, по прошествии пяти лет с момента вступления Соглашения в силу стороны могут инициировать пересмотр ставок пошлин в сторону уменьшения, а также расширение товарной номенклатуры, в отношении которой пошлины будут упразднены.

«Ни одна из сторон не имеет права повышать пошлины или устанавливать новые пошлины на товары оппонента, кроме случаев, когда такое увеличение разрешено высшим органом по рассмотрению споров Всемирной торговой организации», - говорится в проекте Соглашения.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил выводы относительно Украины, в которых выразил готовность подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, что Киев продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в реформирование избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.

Премьер-министр Украины Николай Азаров 14 июня, выступая на первой международной конференции «ABC: Ukraine & Partners», заявил, что условия ассоциации и свободной торговли с Европейским Союзом, содержащиеся в Соглашении об ассоциации и зоне свободной торговли (ЗСТ), которое планируется подписать в ноябре текущего года, приемлемы для Украины.