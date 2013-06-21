Межбанк пятницы открылся котировками 8,1625/8,1670 грн/долл.

В пятницу, 21 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США изменились незначительно, до 8,1625/8,1670 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,7990/10,8065 грн/евро, по отношению к российскому рублю — выросли до 0,2488/0,2492 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3236/1,3238 (четверг — 1,3259/1,3261).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 20 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1585/8,1625 грн/долл., к 12:00 - снизились до 8,1630/8,1660 грн/долл., к закрытию торгов — до 8,1630/8,1665 грн/долл.

На открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли до 10,8150/10,8225 грн/евро, к 12:00 - снова выросли, до 10,7910/10,8010 грн/евро, к закрытию торгов - до 10,7740/10,7845 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни выросли до 0,2493/0,2495 грн/рубль, к 12:00 - снова выросли, до 0,2491/0,2493 грн/рубль, к закрытию — снизились до 0,2537/0,2541 грн/рубль.