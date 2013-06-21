На торгах в пятницу пара EUR/USD может консолидироваться у отметки 1,3180 - эксперт

В виду отсутствия в пятницу, 21 июня, важных экономических новостей EUR/USD может консолидироваться вблизи уровня 1,3180, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, рост доходности гособлигаций по всему миру идет параллельно с обвалом фондовых индексов, а укрепление USD только усугубляет ситуацию.

Основным событием для GBP/USD станет публикация данных по чистому объему заёмных средств государства за май. Рост показателя выше прогноза в 13,5 млрд фунтов может оказать давление на британский фунт до отметки 1,5460.

Динамика пары USD/JPY в последний день недели будет ограничена уровнями 98,40-99,00.