МВФ может приостановить выплату помощи Греции

Международный валютный фонд (МВФ) может приостановить оказание финансовой помощи Греции к концу июля, если еврозона не согласует покрытие дефицита в 3-4 миллиарда евро в программе спасения страны от дефолта, передает "Прайм" со ссылкой на газету The Financial Times.

Дефицит возник после отказа центральных банков стран еврозоны пролонгировать находящиеся у них греческие облигации, отмечает издание. Один из собеседников газеты не исключает, что недостаток средств, обнаружившийся в программе финпомощи, побудит власти еврозоны обсудить альтернативные источники фондирования проблем Греции. Возможно и появление новой программы спасения к концу года.

Министры финансов еврозоны (Еврогруппа) в Люксембурге в четверг должны были обсудить ситуацию в Греции, однако решение по заполнению возникшего дефицита, вероятно, будет принято осенью, не исключает издание.

"Тройка" кредиторов Греции - представители Европейского центробанка (ЕЦБ), Международного валютного фонда (МВФ) и Еврокомиссии (ЕК) - может возобновить свою работу в Афинах в июле, сообщил днем в четверг член совета управляющих ЕЦБ Йорг Асмуссен. Представители "тройки" несколько дней обсуждали в Афинах выполнение Грецией программы реформ и отметили значительный прогресс, говорилось в совместном заявлении ЕК, ЕЦБ и МВФ. В сообщении отмечалось, что работа "тройки" приостанавливается из-за политических дебатов и будет возобновлена в конце июня.

"Тройка" оценивает выполнение страной программы восстановления экономики. Без ее положительного заключения о соответствии требований кредиторов результатам деятельности правительства невозможно предоставление займов Греции, без которых она рискует допустить первый в еврозоне суверенный дефолт.

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