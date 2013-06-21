Янукович подписал изменения в Бюджетный кодекс

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в связи с созданием органов доходов и сборов».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в связи с созданием органов доходов и сборов" 16 мая.

Законом внесены изменения в Бюджетный кодекс в связи с созданием Министерства доходов и сборов Украины на базе Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.

В частности, в части второй статьи 29 Бюджетного кодекса пункт 7 дополняется словами: «включая особый налог на операции по отчуждению ценных бумаг и операции с деривативами», а пункт 38 изложить в следующей редакции: "плата за выполнение таможенных формальностей органами доходов и сборов вне места расположения этих органов или вне рабочего времени, установленных для них".

В первой части статьи 45, в частности, изъяты слова «а также согласование решений центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную налоговую политику, о рассрочке или отсрочке денежных обязательств плательщиков налогов или налогового долга на срок, выходящий за пределы одного бюджетного периода, относительно общегосударственных налогов и сборов (обязательных платежей)».

Часть третья статьи 59 излагается в следующей редакции: «Органы, контролирующие взимание поступлений бюджета, представляют Верховной Раде Украины, Президенту Украины, Кабинету Министров Украины и центральному органу исполнительной власти, обеспечивающему формирование государственной бюджетной политики, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, следующие месячные отчеты (в отраслевом и территориальном разрезе и в разрезе источников доходов и форм собственности) отдельно относительно сводного бюджета Украины, государственного бюджета и местных бюджетов:

1) о фактических поступлениях налогов и сборов (обязательных платежей) и других доходов бюджета;

2) о налоговом долге;

3) о суммах излишне уплаченных денежных обязательств плательщиков налогов и суммах платежей, которые уплачены и будут начислены в следующих отчетных периодах;

4) о бюджетном возмещении налога на добавленную стоимость, включая информацию о задолженности бюджета по возмещению долга на добавленную стоимость».

В соответствии с частью третьей статьи 60, "органы, контролирующие взимание поступлений в бюджет, представляют Верховной Раде Украины, Президенту Украины, Кабинету Министров Украины и центральному органу исполнительной власти, обеспечивающему формирование государственной бюджетной политики, следующие квартальные отчеты (в отраслевом и территориальном разрезе и в разрезе источников доходов и форм собственности) отдельно относительно сводного бюджета Украины, государственного бюджета и местных бюджетов:

1) о суммах списанного налогового долга - не позднее 35 дней по окончании квартала;

2) о рассроченных и отсроченных суммах налогового долга и денежных обязательств плательщиков налогов - не позднее 35 дней по окончании квартала;

3) о суммах предоставленных налоговых льгот, включая потери доходов бюджета от их предоставления, - не позднее 50 дней по окончании квартала и не позднее 70 дней по окончании года».

Кроме того, в заключительных и переходных положениях отмечается, что данный закон вступает в силу одновременно со вступлением в силу Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с проведением административной реформы», кроме пункта 2 раздела ІІ данного Закона, который вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и абзаца второго пункта 1 и пункта 5 раздела I данного Закона, которые вступают в силу с 2013 года.

Также отмечается, что Кабинет Министров Украины в трехмесячный срок со дня опубликования данного закона должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с данным Законом и обеспечить пересмотр и приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с данным законом.