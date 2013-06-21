Евросоюз планирует изменить законодательство о банкротстве банков

Министры финансов стран - участниц Европейского Союза в Люксембурге попытаются решить один из самых сложных вопросов, связанных с банковским кризисом в Европе, - как закрыть обанкротившиеся банки без паники или дополнительных обременений для налогоплательщиков, сообщает СNBC.

Проект закона, который ляжет в основу обсуждения этого вопроса министрами финансов стран - участниц ЕС, рекомендует установить иерархию, в которой первыми, кто терпит убытки, будут - акционеры банков, затем - владельцы облигаций и, наконец, вкладчики, размер депозитов которых превышает 100 000 евро.

«Нам нужно создать механизм, который бы позволил нам снять лишний налоговый груз с плеч налогоплательщиков», - цитирует СNBC слова чиновника, который непосредственно принимает участие в переговорах.

Но Франция и Германия разделились во взглядах относительно того, насколько суровыми должны быть новые правила. Так, в Париже обеспокоены тем, что переложение ответственности на плечи крупных вкладчиков может иметь своим следствием отток из банков крупных депозитов.

Для того чтобы удержать на плаву свою банковскую систему, ЕС в 2008-2011 годах потратил сумму, эквивалентную трети объема его совокупного производства, отмечается в сообщении.