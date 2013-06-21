Санкции за непредоставление электронной отчетности отсрочили до 1 января

Верховная Рада Украины приняла закон Украины «О внесении изменений в заключительные положения Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Налогового кодекса Украины» относительно отсрочки наступления ответственности за непредоставление электронной отчетности».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 293 из 370 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом сроки введения нормы о привлечении субъектов ведения хозяйства фискальным органом к ответственности за непредоставление отчетности в электронном виде переносятся на 1 января 2014 года.

Как сообщал УНИАН, в ежегодном Послании Президента Украины Верховной Раде Виктор Янукович предложил внедрить в Украине полноценный электронный документооборот между налогоплательщиками и контролирующими органами, а также активизировать работу по переводу налогоплательщиков, в том числе налога на прибыль, на электронную форму подачи отчетности.