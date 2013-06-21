Объем возмещений НДС за 5 месяцев вырос до 24 млрд грн

Объем возмещений по налогу на добавленную стоимость (НДС) в январе - мае вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 24 млрд грн. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко во время первого заседания Инвестиционного совета при Миндоходов.

«За 5 месяцев - 24 млрд грн, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года», - сказал министр. При этом он подчеркнул, что свою эффективность доказала возможность автоматического возмещения налога для предприятий, имеющих положительную налоговую историю и отвечающих определенному набору критериев.

По словам Клименко, объем возмещений в автоматическом режиме за 5 месяцев 2013 года составил порядка 9 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, объем возмещений НДС в январе-апреле 2013 г. составил 18,5 млрд грн, что на 3,4 млрд грн больше аналогичного показателя за 2012 год. В январе-апреле 2013 года 375 налогоплательщиков получили 7,4 млрд грн возмещений по налогу на добавленную стоимость в автоматическом режиме. Наибольшую сумму возмещений получили предприятия горно-металлургического комплекса (37,3%), зернотрейдеры (8,6%) и машиностроители (7,6%).